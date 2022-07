Neymar, la Manchester City? Pep Guardiola a rupt tăcerea și a vorbit despre mutarea brazilianului

În august 2017, șeicii parizienilor l-au adus pe Neymar de la Barcelona pentru suma record de 222 milioane de euro, moment în care cota pe piață a extremei stânga atingea 100 milioane. Acum, valoarea fotbalistului nu depășește 75 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.

De câteva zile, în online, se zvonește că PSG l-ar fi propus pe starul brazilian la Manchester City, dar conducerea de pe Etihad nu a părut că îl dorește pe Neymar la club.

Martin Blackburn, jurnalist pentru cotidianul englez The Sun, a dezvăluit într-o postare pe rețelele social media ce a spus Pep Guardiola despre posibilul transfer al lui Neymar. Tehnicianul "cetățenilor" a negat informațiile venite din exterior, iar mutarea lui Neymar la City nu se va produce în viitorul apropiat.

„Îmi pare rău, dar nu e adevărat. Informațiile nu sunt corecte, Neymar e un fotbalist incredibil și din ce știu, e foarte de treabă. Dar nu e corect! În fiecare vară Manchester City trebuie să cumpere 150 de jucători”, au fost cuvintele anternorului, care a încheiat într-o notă satirică.

