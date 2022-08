Navas vs. Donnarumma: Christophe Galtier nu dă înapoi: "Poziția mea a fost foarte clară încă de când am venit"

Christophe Galtier, noul tehnician al campioanei Franței, a impus anumite reguli la echipă și a făcut mai multe modificări, una dintre ele având legătură cu postul titular de portar.

Gianluigi Donnarumma va fi portarul titular al lui Paris Saint-Germain, după decizia tehnicianului, lucru întărit și în cadrul unei conferințe de presă.

"Poziția mea a fost foarte clară încă de la început. Am luat decizia de a-l alege pe Gigio drept numărul unu și Keylor numărul doi. Nu pot judeca dacă Gigio este mai bun, dar se antrenează mai bine. Gigio crește, iar asta e deficil pentru Keylor. Știu că Navas se află sub presiune, dar este un profesionalist desăvârșit și un bun competitor", a declarat Galtier.



Cum a ajuns Gianluigi Donnarumma la PSG

"Nu l-am contactat pe Donnarumma înainte de iunie (n.r. - anul trecut). Niciodată! Nici nu ne gândeam că o să vină la noi. În iunie, când era liber de contract, am discutat și am decis să îl transferăm. Nu am încercat să îl convingem să vină liber de contract.

AC Milan a spus în aprilie că Donnarumma a devenit un jucător liber de contract, dar nu l-am contactat înainte de iunie. Nu am lucrat să îl aducem liber de contract", a declarat Leonardo, fostul director sportiv de la PSG.