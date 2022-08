Christophe Galtier a decis. Ce se va întâmpla cu Sergio Ramos: "Nu a ratat niciun antrenament"

Unul dintre marcatorii golurilor a fost Sergio Ramos, cel care a arătat o mare poftă de joc, după un sezon marcat de numeroase accidentări și puține meciuri jucate.

În cadrul unei conferințe de presă susțină înaintea primei partide din Ligue 1, cu Clermont, Christophe Galtier a vorbit despre situația fundașului iberic și despre rolul său în echipă.

"Este unul dintre liderii din vestiar. Mi s-a întâmplat la mai multe echipe să am lideri care să nu joace constant, dar au o experiență aparte și o influență extraordinară. După ce Sergio și-a revenit, nu a mai pierdut niciun antrenament, este pregătit să arate ce poate în acest an", a declarat Christophe Galtier.

Sergio Ramos, dezvăluiri despre adaptarea la PSG

Sosit ca jucător liber la PSG, în iulie 2021, Ramos a avut un prim sezon la gruparea pariziană marcat de numeroase probleme fizice, pe care pare să le fi depăşit.

"Am petrecut doar câteva ore cu tricoul lui PSG la cel mai bun nivel al meu. Abia aştept să revin pe teren şi să arăt tot fotbalul care mi-a rămas, alături de noua mea echipă. Nu a fost uşor să fac o schimbare atât de mare, într-un oraş la fel de spectaculos precum Parisul. Mai ales la început, mi-a fost greu să mă adaptez. Am petrecut mulţi ani la un alt club, aveam totul sub control, casa, personalul, echipa, cei patru copii, şcolile", a declarat Ramos.