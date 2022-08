Campioana Franței a oferit un adevărat show de forță în prima etapă din Ligue 1, impunându-se la scor cu Clermont. Scorul a fost deschis de Neymar, după o pasă spectaculoasă a lui Leo Messi, în minutul 9, iar în minutul 26, brazilianul a pasat decisiv pentru Hakimi, care a dublat avantajul.

Același Neymar l-a „servit” perfect și pe Marquinhos, care a marcat în minutul 38, stabilind astfel și scorul primei reprize. A doua repriză i-a aparținut lui Leo Messi, care a marcat în minutul 80, din pasa lui Neymar, iar apoi a reușit „dubla”, șase minute mai târziu, cu o execuție din foarfecă.

„Messi, Messi, Messi!” Numele argentinianului, scandat de fanii lui Clermont

Fanii gazdelor „s-au înclinat” în fața prestației lui Leo Messi, iar argentinianul a trăit pe Stade Gabriel Montpied ceva ce i se întâmpla adesea în tricoul Barcelonei, când reușea goluri spectaculoase. După golul din foarfecă, suporterii lui Clermont au început să îi cânte numele la unison.

The whole stadium applauding and chanting “MESSI, MESSI, MESSI” after his unbelievable performance. RESPECT ❤️???????????? pic.twitter.com/hwMG1fO9eH — mx (@MessiMX30iiii) August 6, 2022

Christophe Galtier, fericit de prestația lui Leo Messi

Antrenorul lui Paris Saint-Germain s-a arătat încântat de victoria obținută de echipa sa în prima etapă a campionatului. Christophe Galtier a avut doar cuvinte de laudă la adresa argentinianului.

„Suntem încântați de modul în care am menținut un ritm înalt, intensitatea pusă în recuperarea balonului, au fost reacții când am pierdut mingea, insist pe acest lucru, vorbesc mult despre asta cu jucătorii mei. Fotbalul e un joc și când te joci, trebuie să te distrezi. Plăcerea poate apărea dacă toți joacă la unison și fac eforturi unul pentru celălalt. Există dorință de muncă de grup.

Am vorbit cu Leo (n.r. Messi) în perioada șederii în Japonia. Am vorbit cu compartimentul ofensiv, pentru a mă asigura că pot performa la orice oră. Leo are un simț tactic extrem de ascuțit, vede imediat unde trebuie să se poziționeze. Modul în care se apără, modul în care se poziționează pentru a juca cu ceilalți...e într-o zonă în care îi place, îi place să joace cu fotbaliști în jurul său, și când Leo zâmbește, în mod clar zâmbește și echipa.

Nu sunt surprins de golul său, însă m-am bucurat de el. După cum știm, Leo a jucat la nivel înalt pentru 17 ani. A avut un sezon dificil și a trebuit să se adapteze. Însă, toate sezoanele înainte de acesta, a înscris cel puțin 30 de goluri. Din momentul în care a făcut o pregătire completă, e bine atât pe plan personal, cât și profesional, nu există motiv pentru care să nu aibă un sezon bun.

Când va juca alături de Kylian, va avea chiar mai multă putere ofensivă. De aceea trebuie să găsesc cel mai bun echilibru, cea mai bună formulă, astfel încât toate aceste forțe ofensive să fie eficiente pe toată durata unui meci”, a spus Galtier conform Le Parisien.