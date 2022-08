Napoletanii l-au achiziționat pe Fabian Ruiz în 2018 pentru 30 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață nu depășea 20 milioane de euro. Acum, Spaniolul valorează 55 milioane, conform site-urilor de specialitate.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele de social media faptul că Luciano Spalletti, antrenorul lui Napoli, nu l-a inclus pe mijlocaș în lotul jocului împotriva lui Verona, din prima etapă din Serie A.

Italianul a mai transmis că Paris Saint-Germain l-a curtat pe mijlocaș și că discuțiile între cele două conduceri rămân valabile. Ruiz ar putea fi prezentat oficial la gruparea pariziană chiar zilele acestea.

De asemenea, Fabrizio Romano a mai informat și despre cealaltă mutare PSG - Napoli, anume Keylor Navas, însă, momentan, nimic sigur nu se poate spune despre mutarea chillianului în campionatul italienesc.

Fabián Ruiz hasn’t been called up for Napoli opening game vs Verona. He’s not included in the squad - talks with Paris Saint-Germain are more than advanced ???????????????? #PSG

It’s matter of time - PSG want to sign Fabián in the next days, while Keylor Navas to Napoli’s still discussed. pic.twitter.com/LwvSPUy94k