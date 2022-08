Leo Messi, implorat să salveze viața unui tânăr de 15 ani condamnat la moarte. Scrisoarea tulburătoare primită de argentinian

Lionel Messi a primit o scrisoare în care este implorat să ajute la salvarea vieţii unui tânăr condamnat la moarte în Arabia Saudită, relatează Le Figaro.

Lui Messi i-a scris familia unui tânăr care a fost arestat la vârsta de 15 ani. Muhammed al Faraj a fost arestat în 2017 pentru presupuse crime împotriva regimului saudit şi procurorii au cerut pedeapsa maximă, deşi familia susţine că băiatul a fost torturat pentru a spune că a comis faptele de care este acuzat.

“Ca ambasador al turismului Arabiei Saudite, ocupaţi o poziţie de mare influenţă. O veţi folosi pentru salvarea tânărului nostru?

Gardienii din închisoare l-au agresat, l-au lovit cu picioarele şi l-au ţinut cu braţele în cătuşe deasupra capului ore întregi. Cum pot ei trataa un copil într-un mod atât de brutal?”, i-a scris lui Messi familia tânărului, potrivit news.ro.

Arestat în timp ce juca bowling împreună cu prietenii săi, Mohammed al Faraj a fost trimis imediat la o închisoare pentru adulţi, deşi era foarte tânăr.

The family of a young man facing a death sentence in Saudi Arabia after being arrested aged 15 have written to Lionel Messi — the country’s new tourism ambassador — appealing for him to intervene in the case https://t.co/jxJVN2Fsvp