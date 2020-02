Cavani scrie ISTORIE in tricoul lui PSG! Performanta URIASA reusita de "El Matador" in ultima etapa din Ligue 1

Aflat la ultimul sezon in tricoul lui PSG, Cavani s-a asigurat ca va ramane in inimile fanilor.

Cavani a marcat primul gol al echipei sale pe Parc des Princes impotriva lui Bordeauxi si a reusit sa inscrie golul cu numarul 200 pentru PSG. "El Matador" este primul jucator din istoria parizienilor care reuseste acest lucru.

Cavani este la Paris din 2013 si PSG este clubul la care a activat in cea mai mare parte a carierei.

Ajuns la 33 de ani, Cavani a fost dorit de mai multe cluburi in vara trecuta, insa a decis sa ramana in Franta. Atletico Madrid si Manchester United au fost doar doua dintre echipele care l-au dorit pe "El Matador".

200 de goluri si 41 de pase decisive are in 298 de meciuri pentru PSG.

Uruguayanul isi va incheia contractul cu campioana si Ligue 1 in vara viitoare.

