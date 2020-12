Mbappe a inscris golul cu numarul 100 in tricoul lui PSG! "Sunt mandru, e o zi mare pentru mine!" Ce omagiu i-au adus francezii 

Mbappe a stabilit scorul final in meciul dintre Montpellier si PSG, 1-3.

Francezul in varsta de 21 de ani a inscris in minutul 90, reusita fiind cu atat mai importanta cu cat a reprezentat cel de-al 100-lea gol inscris in tricoul lui PSG.

Kylian Mbappe, care joaca de aproximativ doi ani la campioana Frantei, a atins o borna importanta, aflandu-se pe locul 4 in topul celor mai buni marcatori din istoria clubului parizian.

Dupa meciul cu Montpellier, atacantul s-a declarat extrem de mandru de ceea ce a reusit sa faca.

"Sunt foarte mandru ca am marcat golul 100. Le multumesc mult tuturor, suporterilor, celor care sustin clubul, colegilor mei, familiei si tuturor celor care lucreaza la club. E o zi mare, sunt foarte mandru sa fac parte din istoria acestui mare club", a declarat Mbappe.

Un message de @KMbappe avant de vous souhaiter une bonne nuit ! ❤️????#WeAreParis pic.twitter.com/inh63DZ72L — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020

In acest sezon, fotbalistul a reusit deja 10 goluri pentru PSG, care este lider in clasamentul din Ligue 1.

Dupa golul cu numarul 100, cotidianul L'Equipe i-a dedicat prima pagina a ziarului de duminica, 6 decembrie, notand ca prin victoria de sambata seara PSG a ramas lider in campionat.

Voici la une du journal L’Équipe du dimanche 6 décembre.

???? https://t.co/bpq3Dctw4a pic.twitter.com/4Ibsh7aRbD — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 6, 2020