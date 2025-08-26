Retegui, Nunez, Felix sau Coman, printre vedetele sosite în Saudi Pro League

În această vară, alte vedete din fotbalul mondial au ales să joace în Arabia Saudită. Printre transferurile care au ținut capul de afiș în perioada de mercato se numără Mateo Retegui (68.25 mil. euro / der la Atalanta la Al Qadsiah), Darwin Nunez (53 mil. euro / de la Liverpool la Al Hilal), Joao Felix (30 mil. euro / de la Chelsea la Al Nassr), Theo Hernandez (25 mil. euro / de la AC Milan la Al Hilal), Kingsley Coman (25 mil. euro / de la Bayern Munchen la Al Nassr), Said Benrahma 12 mil. euro / de Ol. Lyon la Neom SC), Inigo Martinez (gratis / al FC Barcelona la Al Nassr), Joshua King (gratis / de la Toulouse la Al Khaleej) sau Alexandre Lacazette (gratis / de la Ol. Lyon la Neom SC).



Zeze, Kone și Bouabre au lăsat perspective frumoase în Ligue 1 pentru banii saudiților

Însă presa din Franța este tulburată că trei dintre cei mai talentați tineri fotbaliști din Ligue 1 au ales să semneze cu Neom SC. Aceștia sunt Nathan Zeze (20 de ani / de la Nantes la Neom SC / 20 mil. euro), Amadou Kone (20 de ani / de la Reims la Neom SC / 13.33 mil. euro) și Saimon Bouabre (19 ani / de la AS Monaco la Neom SC / 10 mil. euro).



Alți jucători tineri care au decis să se transfere acum în Saudi Pro League, în loc să-și construiască mai întâi o carieră în Europa, sunt Enzo Millot (23 de ani / de la VfB Stuttgart la Al Ahli / 30 mil. euro), Christopher Bonsu Baah (20 de ani / de la Genk la Al Qadsiah / 17 mil. euro), Gabriel Carvalho (18 ani / de la Inter Porto Alegre la Al Qadsiah / 15.6 mil. euro), Mohau Nkota (20 de ani / de la Orlando Pirates la El Ettifaq / 1.2 mil. euro), Renne Rivas (22 de ani / de la Caracas FC la Al Taawoun / 600.000 de euro) și Ahmed Khatir (20 de ani / de la Beveren la Al Riyadh / 400.000 de euro).

