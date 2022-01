"M-au numit 'criminalule'!". Ce a pățit DJ-ul care a fost acuzat că l-a infectat pe Messi cu COVID-19

Informația a făcut rapid înconjurul lumii, iar fanii au început să analizeze locațiile și evenimentele la care a participat starul argentinian în această perioadă, iar DJ Fer Palacio a fost considerat "vinovat" pentru infectarea fotbalistului.

Acesta a fost prezent la Coscu Army Awards, un eveniment organizat de Martin Perez Disalvo, eveniment despre care s-a aflat că ar fi participat persoane infectate cu COVID-19.

La câteva zile, DJ Fer Palacio a fost prezent și la o petrecere de Crăciun, unde a fost și Leo Messi, împreună cu soția sa.

"M-am trezit cu o mulțime de mesaje pe rețelele de socializare, sunt în trending pe Twitter pentru că Messi a fost testat pozitiv cu COVID. M-au numit 'criminalule', plus alte amenințări. Mi-am făcut test pentru că am călătorit în Uruguay. Nu am COVID", a fost mesajul transmis de artist pe contul de Instagram, alături de o poză cu dovada rezultatului testului.