Nemulțumit de variantele de jucători din campionatul intern, Mihai Stoica a anunțat că FCSB va căuta fotbaliști care evoluează în străinătate. Piețele vizate de formația roș-albastră sunt Portugalia și Franța, liga a doua.

Mihai Stoica: "Poate mai vine cineva în staff. O să vorbesc cu Gigi"

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că discută cu Gigi Becali și despre angajarea unei noi persoane în staff, care să se ocupe cu monitorizarea anumitor fotbaliști din străinătate.

"Eu am început să caut și afară. E posibil să am nevoie de un om care să mă ajute. O să vorbesc cu Gigi, să vedem. Poate o să accepte să aducem un om în staff, un om în care am încredere.



Poate mai vine cineva în staff. Eu am în cap, dar nu vreau să pronunț niciun nume. Până nu am OK-ul de la Gigi, nu pot să vorbesc cu persoana respectivă", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Mihai Stoica oferă exemplul Craiova

Ulterior, oficialul lui FCSB a făcut o comparație cu Universitatea Craiova, care a dat lovitura prin transferurile unor fotbaliști din străinătate precum Assad Al Hamlawi sau Steven Nsimba.

"Să vedem nu neapărat jucători care au confirmat în România. Am discutat și despre ce piețe să atacăm. E loterie. Dar noi avem un avantaj față de multe alte cluburi. Noi putem oricând să spunem Gigi e un jucător în care avem încredere. Ok. Niciodată nu poți să garantezi că este sau nu este. Și spune Cât costă? 2 milioane? Luați banii și luați-l! Aici plecăm noi în pole-position față de alții.



Uite, Craiova. A investit acum, anul ăsta mai mult decât acum. A investit și rezultatele deja se văd. A dat bani pe Cicâldău, pe Băluță, pe Al-Hamlawi. Și se vede", a mai spus Mihai Stoica.

