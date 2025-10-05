Rapid a reușit să devanseze Universitatea Craiova și a urcat pe primul loc, cu 25 de puncte, unul mai mult decât formația olteană, care are un meci mai puțin, cel cu FCSB, programat duminică seară, pe Arena Națională.



Marian Aioani, după Rapid - Farul 3-1: "Țin cu egalul la FCSB - Craiova"

Marian Aioani, portarul celor de la Rapid, a recunoscut că și-ar dori un rezultat de egalitate la derby-ul FCSB - Universitatea Craiova. În aceste condiții, giuleștenii ar rămâne pe prima poziție.



"E o senzație foarte bună. Suntem fericiți că am câștigat și că suntem pe primul loc. Muncim pentru obiectivele trasate, iar în seara aceasta am avut ca obiectiv cele trei puncte.



Din păcate pentru noi, am avut vreo 15-20 de minute în care n-am reușit să mai ținem de minge, iar Farul a venit cu elan și a înscris. Mă bucur că am reușit după să marcăm al treilea gol și să stăm puțin mai liniștiți.



Pot să spun că a fost un meci chiar frumos pentru spectatori. Ne bucurăm că au venit la stadion și au avut ce să vadă.



FCSB - Craiova? Oboseala din meciurile internaționale se va simți la un moment dat. Noi sperăm ca la fiecare etapă să câștigăm și să rămânem sus. Da, țin cu egalul la meciul dintre ele", a spus Marian Aioani, după meciul cu Farul.

