VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul, „măcelărit" în careu și scos pe targă. Decizia arbitrului a stârnit controverse

Meci cu de toate pe „Velodrome”! 

Olympique MarseilleMason Greenwood
Olympique Marseille conducea cu 3-0 pe Lorient când Amine Gouiri a părăsit terenul pe targă, după o lovitură violentă primită în plină figură.

Totul s-a întâmplat în minutul 43, când Gouiri a fost lovit cu genunchiul în față de Bamo Meite, care încerca să respingă mingea.

Atacantul algerian a căzut imediat la pământ și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind scos de pe teren pe targă.

Decizia arbitrului a strânit controverse: nici penalty, nici cartonaș roșu! Totul s-a datorat unui ofsaid semnalat în faza premergătoare, iar centralul a considerat că intervenția nu merită eliminare.

Greenwood, gol și pasă de gol

Înainte de incident, OM făcea spectacol. Mason Greenwood a deschis scorul din penalty în minutul 13, după eliminarea lui Darlin Yongwa. 

Englezul a continuat recitalul cu o pasă decisivă pentru Benjamin Pavard, care a făcut 2-0 în minutul 20. Angel Gomes a dus scorul la 3-0 în minutul 33.

Roberto De Zerbi speră să obțină a doua victorie a sezonului după ce Marseille a început ezitant, cu doar 3 puncte în primele trei etape. Lorient, cu același bilanț, e pe locul 15 în clasament și riscă o nouă înfrângere drastică.

Meciul e în desfășurare, iar scorul la pauză este 3-0 pentru Marseille. Partida se vede în direct și exclusivitate pe VOYO!

