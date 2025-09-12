Olympique Marseille conducea cu 3-0 pe Lorient când Amine Gouiri a părăsit terenul pe targă, după o lovitură violentă primită în plină figură.
Totul s-a întâmplat în minutul 43, când Gouiri a fost lovit cu genunchiul în față de Bamo Meite, care încerca să respingă mingea.
Atacantul algerian a căzut imediat la pământ și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind scos de pe teren pe targă.
Decizia arbitrului a strânit controverse: nici penalty, nici cartonaș roșu! Totul s-a datorat unui ofsaid semnalat în faza premergătoare, iar centralul a considerat că intervenția nu merită eliminare.
Greenwood, gol și pasă de gol
Înainte de incident, OM făcea spectacol. Mason Greenwood a deschis scorul din penalty în minutul 13, după eliminarea lui Darlin Yongwa.
Englezul a continuat recitalul cu o pasă decisivă pentru Benjamin Pavard, care a făcut 2-0 în minutul 20. Angel Gomes a dus scorul la 3-0 în minutul 33.
Roberto De Zerbi speră să obțină a doua victorie a sezonului după ce Marseille a început ezitant, cu doar 3 puncte în primele trei etape. Lorient, cu același bilanț, e pe locul 15 în clasament și riscă o nouă înfrângere drastică.
Meciul e în desfășurare, iar scorul la pauză este 3-0 pentru Marseille. Partida se vede în direct și exclusivitate pe VOYO!