Olympique Marseille conducea cu 3-0 pe Lorient când Amine Gouiri a părăsit terenul pe targă, după o lovitură violentă primită în plină figură.



Totul s-a întâmplat în minutul 43, când Gouiri a fost lovit cu genunchiul în față de Bamo Meite, care încerca să respingă mingea.

Atacantul algerian a căzut imediat la pământ și a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind scos de pe teren pe targă.



Decizia arbitrului a strânit controverse: nici penalty, nici cartonaș roșu! Totul s-a datorat unui ofsaid semnalat în faza premergătoare, iar centralul a considerat că intervenția nu merită eliminare.

