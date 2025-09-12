EuroBasket 2025 a fost găzduit de Cipru (Spyros Kyprianou Athletic Center, Limassol), Finlanda (Nokia Arena, Tampere), Polonia (Spodek, Katowice) și Letonia (Xiaomi Arena, Riga), în perioada 27 august - 14 septembrie.



Final Four-ul se va juca la Riga. Printre surprizele turneului au fost eliminarea Serbiei încă din optimile de finală, deși i-a avut în lot pe Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Jovic (Miami Heat) și Marko Guduric (Olimpia Milano). Slovenia lui Luka Doncic a pierdut clar în fața Germaniei conduse de Dennis Schroder (Sacramento Kings), iar din semifinale lipsesc și Lituania lui Jonas Valanciunas (Denver Nuggets) și Franța lui Guerschon Yabusele (New York Knicks) și Bilal Coulibaly (Washington Wizards).



O figură foarte frumoasă a făcut reprezentativa Georgiei, care i-a putut alinia pe Toko Shengelia (FC Barcelona), Sandro Mamukelashvili (Toronto Raptors) și Goga Bitadze (Orlando Magic) în primul "5". Ediția din 2022 a fost câștigată de Spania, care la actualul turneu a terminat Grupa C abia pe locul al cincilea.



Rezultate din faza optimilor de finală:

Lituania - Letonia 88-79

Grecia - Israel 84-79

Turcia - Suedia 85-79

Polonia - Bosnia și Herțegovina 80-72

Germania - Portugalia 85-58

Italia - Slovenia 77-84

Serbia - Finlanda 86-92

Franța - Georgia 70-80





Rezultate din faza sferturilor de finală:

Lituania - Grecia 76-87

Turcia - Polonia 91-77

Germania - Slovenia 99-91

Finlanda - Georgia 93-79





Semifinale:

Grecia - Turcia (12 septembrie / Xiaomi Arena, Riga)

Germania - Finlanda (12 septembrie / Xiaomi Arena, Riga)





Finale:



Finala mică: /-/ (14 septembrie / Xiaomi Arena, Riga)

Finala mare:/-/ (14 septembrie / Xiaomi Arena, Riga)



