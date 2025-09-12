Cum selecționata lui Mircea Lucescu trece printr-o perioadă mai slabă, s-a tot vorbit despre o eventuală numire a lui Gheorghe Hagi la cârma primei reprezentative, mai ales că ”Regele” este liber de contract după ce a lăsat-o pe Farul Constanța în mâinile lui Ianis Zicu.



Naționala României a remizat cu Cipru, scor 2-2, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Tricolorii par departe de a obține o calificare la turneul final din Statele Unite ale Americii prin preliminarii. Există însă șansa barajului, având în vedere că România a câștigat grupa în urna valorică C din Nations League anul trecut.



”Este o problemă ca Gică Hagi să fie selecționer cât timp Ianis încă joacă?” Florin Prunea, răspuns tranșant



Florin Prunea, component al Generației de Aur, a fost întrebat dacă ar exista un conflict de interese prin numirea lui Gică Hagi la prima reprezentativă și convocarea fiului său, Ianis, care a semnat în fereastra de transferuri recent încheiată în Turcia cu Alanyaspor.



Prunea a explicat că nu vede o problemă duoul Gică Hagi - Ianis la națională și a susținut că ”Regele” a abordat întotdeauna situațiile în maniera corespunzătoare.



”(n.r. Este o problemă ca Gică Hagi să fie selecționer cât timp Ianis joacă încă?) Din punctul meu de vedere, nu, Pentru că, suntem atât de sensibili, încât spunem și despre Hagi că nu poate să facă selecția în mod obiectiv... înseamnă că o luăm razan cu toții. Cred eu.



Hagi a dovedit de-a lungul timpului ca jucător că nu acceptă jumătățile de măsură.



Eu cred că va veni timpul când Gică va fi antrenorul echipei naționale și dacă cineva își închipuie că partenerul cel mai de încredere al federației în momentul de față, care are 70 la sută din jucători la toate loturile naționale, nu vorbim doar de băiatul mare la prima reprezentativă.



Niciodată nu a existat vreo discuție că Hagi a făcut vreo presiune. Să ne amintim că a fost exact invers. Când pe holurile federației se țipa că se iau prea mulți de la Hagi. Deci, nu. Nu văd o problemă asta.



Ianis a dovedit că a meritat să fie la echipa națională, chair dacă nu juca la echipa de club. El, în ultima campanie, a fost decisiv la toate meciurile”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

