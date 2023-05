Florentino Perez insistă cu transferul lui Mbappe! Prima uriașă pe care i-o oferă in 2024 pentru a semna cu Real 

Transferul superstarului lui PSG la Real Madrid era dat ca rezolvat anul trecut, însă Kylian Mbappe a ales să semneze prelungirea contractului. În ciuda „trădării”, Florentino Perez continuă să își dorească să îl transfere pe campionul mondial din 2018.

Cât îi oferă Florentino Perez lui Kylian Mbappe

S-a scris și în acest sezon despre varianta unei posibile plecări a lui Mbappe de la PSG după încă un an în care echipa a fost eliminată din UEFA Champions League. Francezul are contract până în 2024 cu opțiune de prelungire pe încă un an cu gruparea pariziană, însă președintele Realului e gata să îl convingă să plece de la echipă în vara anului următor.

Conform Defensa Central, citată de sport.es, Real Madrid i-ar propune lui Kylian Mbappe o primă la semnătură de 80 de milioane de euro. PSG a încercat să îl convingă pe atacant să semneze o nouă prelungire, însă răspunsul a fost unul negativ, după cum a scris L'Equipe. Dacă rămâne „pe poziții” și nu semnează un nou contract, Kylian Mbappe ar putea negocia din ianuarie 2024 cu orice echipă își dorește.

Kylian Mbappe anunță că rămâne la PSG

Starul naționalei Franței a făcut declarațiile în cadrul galei UNFP 2023, unde au fost premiați cei mai buni fotbaliști din Ligue 1. Mbappe a fost desemnat pentru a patra oară consecutiv jucătorul sezonului.

"Anul viitor voi juca la Paris Saint-Germain. Încă am contract și îl voi onora. Sunt foarte fericit aici, iar cel mai important este că am devenit un jucător mai bun.

Am contract cu PSG, încă un an. Voi fi aici, sunt foarte fericit", a spus Kylian Mbappe, citat de RMC Sport.

Kylian Mbappe joacă la Paris Saint-Germain din 2017, după ce a fost transferat de la AS Monaco, pentru 180 de milioane de euro. În acest sezon, francezul a marcat nu mai puțin de 40 de goluri și a oferit 12 pase decisive în cele 42 de partide jucate în toate competițiile.