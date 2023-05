Golul reușit de Leo Messi (35 de ani) în minutul 59 a făcut-o pe PSG campioană în Franța. Kylian Mbappe i-a pasat excelent starului argentinian, care a marcat cu stângul, din șapte metri, de lângă trei adversari.

Kevin Gameiro (36 de ani) a stabilit scorul final cu reușita sa din minutul 79, iar Strasbourg - PSG s-a încheiat 1-1. Parizienii au acum un avans de patru puncte față de următoarea clastă, Lens, cu o singură etapă înainte de finalul campionatului.

PSG va sărbători titlul pe teren propriu în ultima etapă, în meciul cu Clermont, echipa de pe locul opt din Ligue 1.

Cu această reușită, Messi a ajuns la 21 de goluri marcate în acest sezon pentru PSG, în toate competițiile, cifră la care se adaugă și 20 de assist-uri, în toate competițiile.

???????????????????????????????? ????????????????

Mbappé ???????? assists Messi ???????? for his 496th career goal in Europe!!! pic.twitter.com/efTRhU0EK1