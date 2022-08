Conducerea pariziană și-a consolidat compartimentul median. Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar vor fi acompaniați de Renato Sanchez începând cu sezonul 2022/23.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media de mutarea portughezului de la LOSC Lille și l-a citat pe actualul antrenor al PSG-ului, Christophe Galtier.

„Voiam să semnăm un jucător de top precum Renato Sanchez, care este un mare talent și știe Ligue 1 foarte bine”, au fost cuvintele lui Galtier.

Renato Sanches signs with PSG, as confirmed by Galtier: “We wanted to sign a top player like Renato Sanches who’s great talent who knows the L1 so well”. ???????????? #PSG

Renato will sign the contract today, medical completed yesterday. pic.twitter.com/itHF6y8TkQ