Sergio Ramos e la mare cautare! Care sunt cei 3 granzi care l-au pus pe "ganduri" pe fundasul spaniol

Ramos va pleca de la Real Madrid in aceasta vara, dupa ce contractul sau va expira in doar cateva zile.

Vestea soc pe care Real Madrid a dat-o atunci cand a anuntat ca Sergio Ramos vara parasi formatia "blanco" in aceasta vara inca ii afecteaza pe fanii clubului, insa parca totul nu este constientizat, cel putin pana in momentul in care nu-l vor vedea pe fotbalist in tricoul altei formatii.

Acum, presa din Spania vorbeste despre interesul lui PSG, Manchester City si Bayern Munchen pentru Ramos, care a informat cele 3 cluburi ca nu se grabeste in a lua o decizie si analizeaza toate ofertele in parte, urmand ca dupa Campionatul European sa-si anunte viitorea formatie.



Fotbalistul pleaca totusi de la Madrid cu un gust rece, dupa ce a declarat ca a acceptat oferta prezentat de Florentino Perez, insa a fost refuzat de "galactici", care i-au transmis clar ca a existat un "deadline" in privinta unui raspuns, acesta fiind depasit. Realul l-a semnat intre timp pe David Alaba, si el tot liber de contract, practic adus ca un inlocuitor pentru Ramos.