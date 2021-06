Real a decis! El va fi noul capitan al echipei dupa despartirea de Sergio Ramos

Sergio Ramos, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca va pleca de la Real Madrid la sfarsitul acestui sezon.

Astfel ca, pe langa locul din centrul defensivei, Ramos lasa vacant si locul de capitan. Se pare ca Marcelo va fi noul lider al echipei. Florentino Perez a facut anuntul, in Marca.

"Marcelo va continua la echipa si va fi capitan. Merita! E greu sa gasesti un fundas de banda la fel de bun ca el. Alaturi de Roberto Carlos, cred ca este unul dintre cei mai buni fundasi stanga din lume ", a declarat Florentino Perez, potrivit Marca.

Ramos a purtat banderola de capitan din 2015, dupa plecarea lui Iker Casillas. Marcelo va deveni primul stanier ce poarta banderola lui Real dupa mai bine de un secol. In 1904, Federico Revuelta (Guatemala) a fost capitanul lui Real.

Marcelo a ajuns la Real Madrid in ianuarie 2007, venind de la Fluminense. In total, Marcelo a adunat 528 de meciuri pentru Real, in care a reusit 38 de goluri si 101 pase de gol. Este unul dintre cei mai de succes fotbalisti din istoria lui Real, avand in palmares patru Ligi ale Campionilor, cinci campionate ale Spaniei, trei supercupe ale Europei si patru Campionate Mondiale ale Cluburilor.