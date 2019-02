BREAKING NEWS | Primul comunicat OFICIAL al politiei dupa ce un cadavru a fost recuperat din epava avionului

Politia din Dorset a oferit prima reactie oficiala in urma operatiunilor din ultimele ore.

Corpul adus pe teritoriu britanic in aceasta dimineata a fost transportat la un institut de medicina legala, unde va fi examinat. Inca nu exista o confirmare oficiala a identitatii celui gasit, sustine Politia, care se afla in contact cu ambele familii.

"In aceasta dimineata, un corp a fost adus in Portul Portland, cel mai apropiat punct din Marea Britanie fata de locul in care a fost localizat. Vor fi facute cercetari pentru a se stabili circumstantele mortii. Cadavrul va merge la autopsie. Identificarea inca nu a avut loc, dar familiile lui Emiliano Sala, respectiv David Ibbotson au fost anuntate si vor fi sustinute de ofiteri special pregatiti pentru astfel de situatii grele", scrie Poliia din Dorset intr-un comunicat.

Tot azi, Romina, sora lui Sala, a postat pe net un mesaj in care a promis ca va avea grija de cainele fratelui ei, Nala, lasand de inteles ca are informatii in privinta identitatii corpului adus astazi pe pamant britanic.

