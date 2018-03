"Avocatii analizeaza oferta Realului!" Anunt devastator pentru PSG din Brazilia: Neymar, la Real!

Pentru brazilieni devine tot mai clar ca Neymar va pleca la Real Madrid in aceasta vara.

Cel mai scump jucator din istorie vrea sa devina din nou protagonistul unui transfer spectaculos.

Neymar isi negociaza mutarea la Real Madrid de acasa, din Brazilia, acolo unde se recupereaza dupa o accidentare grava.

Presa braziliana a aflat ca agentul lui Neymar, israelianul Pini Zahavi, este la el acasa alaturi de o echipa de avocati pentru a analiza in amanunt oferta facuta de Florentino Perez.

Pini Zahavi este omul care l-a transferat pe Neymar de la Barcelona la PSG pentru suma record de 222 de milioane de euro.

Tot el instrumenteaza transferul lui Robert Lewandowski de la Bayern la Real in aceasta vara, dupa ce a renuntat recent la fostul sau impresar, scrie AS. Relatia impresarului cu Florentino Perez este foarte buna, astfel ca cei doi nu vor avea probleme in a se inteleg in privinta mutarii lui Neymar.

Mai ramane ca Real sa se inteleaga cu PSG, care nu va renunta usor la Neymar. O oferta de peste 222 de milioane de euro il va convinge insa pe Nasser Al Khelaifi sa cedeze, scrie portalul brazilian UEL Sporte.