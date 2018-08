Tatarusanu a luat decizia finala: a informat deja conducerea lui Nantes! Unde va juca din sezonul urmator

Ciprian Tatarusanu a luat o decizie categorica in ceea ce priveste viitorul sau.

In ultima saptamana, presa italiana si cea franceza au notat ca portarul roman este dorit cu insistenta de Napoli. Potrivit jurnalistilor italieni, Napoli a purtat negocieri dure cu Nantes pentru achizitia romanului, insa francezii nu au vrut sa-i dea drumul.

Tatarusanu a luat decizia de a continua la Nantes. Potrivit DigiSport, internationalul roman in varsta de 32 de ani a informat conducerea lui Nantes ca va continua in Ligue 1.

Tatarusanu a venit la Nantes in urma cu un an, pentru 2,5 milioane de euro si a fost considerat de presa franceza, dar si de fani, unul dintre cei mai buni portari ai sezonului trecut in Franta.