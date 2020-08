ARMA SECRETA care a dus-o pe Lyon la un pas de GLORIE. "Il impart pe Rudy cu jucatorii lui!" Cine e FRUMUSETEA din viata antrenorului Garcia

Non sono tanto le piccole soddisfazioni che umilmente riesci a prenderti con il lavoro che fai, che ami e che rispetti, quanto quelle che, passo dopo passo, dai alla tua famiglia anche in nome dei sacrifici che loro hanno fatto per te. Mia sorella giocava a calcio, io ne ho fatto una professione. Un figlio maschio per far felice mio padre a casa nostra non serviva ???? #Tbt aspettando #RomaJuve. [ Merci @beinsports_fr ] _____________ #serieA #calciochepassione #beinsport

A post shared by Francesca Brienza | BRIENZINA (@brienzina) on Jan 12, 2020 at 6:38am PST