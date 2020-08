Ce n-au putut milionarii lui City! :) Ianis Hagi i-a dat DOUA GOLURI in 5 minute lui Lyon acum fix o luna! VIDEO

Ianis Hagi a fost vedeta amicalului dintre Lyon si City din cadrul Veolia Cup.

Meciul jucat chiar pe stadionul lui Lyon a fost castigat de Rangers cu 2-0, chiar prin golurile marcate de Ianis Hagi. Romanului i-au trebuit doar 5 minute in prima repriza pentru a marca. Reusitele sale au venit in minutele 20 si 25. Rudi Garcia a folosit in meciul contra lui Rangers doar 3 dintre fotbalistii care au batut-o in aceasta seara pe City: Marcelo, Caqueret si Toko Ekambi.