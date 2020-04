PSG s-a decis! Seicii nu tin cont de Wanda Nara si i-au hotarat soarta lui Icardi in plina pandemie! Ce se intampla cu atacantul argentinian

PSG i-a stabilit soarta lui Mauro Icardi.

In ultimele zile au aparut tot mai multe zvonuri cum ca Icardi nu va continua la PSG din sezonul viitor, echipa la care a fost imprumutat. Ultima echipa care a intrat pe fir pentru a-l transfera pe Icardi este AC Milan. Argentinianul este in prezent imprumutat la PSG unde a avut o prima jumatate de sezon excelenta, reusind sa marcheze 20 de goluri pentru francezi.

Potrivit celor de la Dailymail, care ii citeaza pe cei de la Corierre dello Sport, PSG va activa in cele din urma clauza de reziliere in valoare de 70 de milioane de euro pentru a-l cumpara definitiv de la Inter. Aceasta decizie se datoreaza prestatiilor foarte bune pe care le-a avut atacantul argentinian in tricoul campioanei Frantei, iar seicii clubului nu tin cont de declaratiile Wandei Nara, sotia fotbalistului, care a spus ca Icardi ar vrea sa se intoarca in Italia dupa ce ii expira imprumutul.

????????|#PSG : D’après le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain a décidé de lever l’option d’achat de Mauro Icardi d’un montant de 70 M€. pic.twitter.com/B5XmtR4TNf — MEÐłλ SPØƦŦ IΠҒѲ (@Mediasportinfo) April 7, 2020