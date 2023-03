„Un porumbel voiajor care îi aduce lui Pinti ce trebuie să facă!” Leo Strizu continuă atacurile la Mihai Stoica: „Să-ți pui băutură să bei din pantof? Eu n-am văzut până la el”

Cel care a fost antrenor în acte la FCSB după ce Nicolae Dică a plecat de la echipă a decis să plece după mai multe episoade în care a fost „umilit”. Leo Strizu nu a fost luat de vicecampioana României în cantonamentul din Antalya, iar înainte de meciuri era surprins oriunde, mai puțin în vestiarul echipei, acolo unde ar trebui să se afle în mod normal antrenorul echipei.

După plecare, Strizu a rupt tăcerea, dezvăluind ce a trăit în perioada petrecută la FCSB ca „antrenor”, atacându-l direct pe Mihai Stoica, managerul general al echipei.

Leo Strizu, noi dezvăluiri legate de Mihai Stoica

Strizu a vorbit despre Mihai Stoica din nou, dezvăluind cu ce se ocupă managerul general în cadrul echipei, cu care nu a avut deloc o relație ușoară. Totodată, Leo Strizu a povestit și un episod neștiut cu oficialul echipei, episod din trecut, petrecut într-un club de noapte din Brașov, când Mihai Stoica ar fi consumat atât de mult alcool încât a început să bea dintr-un pantof.

„(Ce face pentru FCSB MM Stoica?) Nu știu dacă aș găsi un exemplu să fac o asociere. Este un fel de porumbel voiajor care îi aduce lui Pinti lotul de 20 (n.r. – lista), îi mai aduce primul unsprezece și ceea ce mai trebuie să facă în timpul meciului.

Sunteți oameni de presă, dacă mie îmi aduceți o dovadă că eu am dat ceva despre echipă în toată această perioadă sau am menționat vreun nume, acea sursă care comanda articole… eu atunci ridic mâna și spun da, am dat. Singura dată când am spus a fost în dimineața aceea când presa era pe aeroport și am fost sunat, «domnule Strizu, unde sunteți?». Dorm. Când m-ați auzit vreodată în afară de flash-uri și conferință?!

N-am fost niciodată un sfânt, dar niciodată nu poate să-mi spună mie din prieteni, cunoștințe, că sunt bețiv. A, că pe unde l-am dus pe MM-ul m-a făcut de râs din cauza băuturii, ăsta e un subiect în care aș vrea să intru, să-l vorbesc altădată.

Pentru o confirmare de-a dumneavoastră, vă las un număr de telefon de la băieții de la discoteca la care l-am dus pe Mihai Stoica la Brașov, la „No Problem”, în care ei poate să vă confirme ce putea să facă un om beat. Nu-l dau pe ăla mai rău, vă spun doar că… toată lumea bem, unii se mai îmbată. Bă, dar la un moment dat să nu-ți convină să bei din pahar și tu să te descalți să-ți pui băutura să bei din pantof?! Eu zic că e bine să mă opresc. Dacă e ceva normal… eu n-am văzut până la el”, a declarat Leo Strizu pentru ProSport.