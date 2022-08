Patronul vicecampioanei FCSB își bazează rațiunea pe faptul că CSA se află în momentul de față într-o situație fără ieșire și că presiunea venită din partea fanilor pentru a găsi o rezolvare în privința echipei de fotbal a clubului Armatei este în creștere.

„Asta e ceva ce nu s-a mai întâmplat în România. Faci o echipă de care știi că n-o să promoveze. Dai două milioane de an buget din banii statului. După care, tu dacă vrei s-o dai nu o poți da. Ei nu au ce face acum, ar vrea să scape de ea, dar nu pot. Dacă o desființează, de ce ai dat 10 milioane până acum, dacă vor să dea marca „Steaua”, trebuie licitație. Nu mai au nicio scuză, sunt încurcați.

Nimeni nu ia o hotărâre, pentru că e abuz în serviciu. Echipa trebuie s-o dai, să se facă o asociație care să preia locul în Divizia B. Păi, dacă dai, cum l-ai dat? De ce? Să-ți dea banii ăia, asociația, păi de unde, trebuie să vină membri fondatori.

Păi cât costă marca? Scoate-o la licitație. Deci nu au cum să iasă din asta. Nu există cale legală nici 1% ca să iasă din încurcătura. Ar fi o șansă, de ce? Pentru că, singura lor șansă asta este, să zică: <<ne-am încurcat>>. Singura ieșire e Becali. Dar și așa au probleme, de ce? Pentru că de ce ai cheltuit 10 milioane de euro, dacă tot te împaci cu Becali?”, a spus patronul FCSB la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Opt ani de rivalitate între FCSB și CSA

FCSB și CSA Steaua luptă deja de opt ani pentru palmaresul echipei care în 1986 câștiga Cupa Campionilor Europeni, însă Gigi Becali este încrezător că va câștiga.

Gigi Becali consideră că FCSB-ului i se cuvine palmaresul Stelei, deoarece clubul său a fost, de fapt cel care a asigurat continuitatea echipei de fotbal a Armatei și nicidecum proaspăta înființată echipă a CSA, în 2017.