„Nu știa unde este Bucureștiul!” Daniel Niculae, atac dur la un alt rapidist: „La Rapid a fost instalator”

„Nico” și Ovidiu Burcă s-au certat la cuțite în toamnă. Atunci, actualul președinte al giuleștenilor i-a cerut lui Burcă să părăsească clubul și susține că a luat o decizie foarte bună.

„Pe mine m-a dus tata la Rapid. Când eu am intrat pe poarta Rapidului, domnul de care ai spus nu cred că apucase să iasă din localitatea în care s-a născut (n.r- Slatina). Nu știa unde e Rapid, nu știa unde e București.

Lucrurile au fost foarte clare de la început. Nu ne-am înțeles și ne-am strâns mâna. Nu aveam aceeași gândire, nu avem același plan. Am ales să plec.

Nu vreau să-mi aduc aminte de personajele care au trecut pe la clubul acesta și au fost instalatori! Eu nu am plecat niciodată, nu am fugit, cum spune el. Am spus atunci că plec și că mă întorc când vor pleca anumite persoane din conducerea clubului. Lucru care s-a întâmplat.

Eu am pus condiția ca Burcă să fie dat afară. Acesta lucru s-a întâmplat, iar alegerea a fost foarte bună. Am reușit să promovăm”, a spus Niculae, potrivit gsp.ro.

Rapid se mută în ”casă nouă”! Unde vor juca giuleștenii meciurile de pe teren propriu

Rapid va juca meciurile de pe teren propiru pe un alt stadion, după ce în acest sezon a jucat pe Arena Națională și la Mioveni.

Cel mai mare stadion al țării a fost închis pentru un turneu de DOTA 2, iar Rapid a fost nevoită să se mute în provincie.