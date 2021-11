Ce s-a întâmplat la pauza meciului Academica Clinceni - Rapid: "Motivația și atitudinea nu se pot antrena"

Rapid a reușit să revină de două ori în meciul cu Academica Clinceni și și-a adjudecat toate cele trei puncte. Elevii lui Mihai Iosif s-au impus cu 3-2, în urma unei partide în care arbitrul a arătat punctul cu var de trei ori și au urcat până pe locul cinci în clasamentul Ligii 1.

La finalul partidei, tehnicianul giuleștenilor a vorbit despre meci, dar și despre ceea ce s-a întâmplat la pauză, după o primă repriză în care elevii săi au arătat un joc modest.

"A fost o victorie muncită. Am întâlnit un adversar bun, care de câteva etape are multe ocazii. Am dat dovadă de echipă mare, am revenit chiar dacă nu am avut un joc reușit. Am jucat slab prima repriză, nu am făcut ceea ce am lucrat la antrenament. Am avut o discuție mai aprinsă la pauză și au reușit să întoarcă rezultatul.

Sunt foarte mulțumit. Suntem pe un loc nesperat, cu un număr de puncte la care nu visam. Sunt încântat și uimit de câte puncte am reușit să strângem. Urmează o perioadă de pauză când vom analiza ce am făcut bine și ce nu. Încercăm să revenim mult mai puternici după aceste două săptămâni. Motivația și atitudinea nu se pot antrena. În momentul în care dai totul la antrenament, se va vedea și pe teren.", a declarat Mihai Iosif la Digi Sport.