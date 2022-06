Martinovic a vorbit în premieră la Ora Exactă În Sport, la PRO Arena, despre cum mai este viața lui și ce planuri are pe viitor. „După fotbal, am deschis un restaurant. Nu am putut sta fără să fac ceva. Cu dorință, am deschis un restaurant și o să mai deschid unul. Merge foarte fain, este bine, este o treabă care îmi oferă timp liber.

„Am terminat cu licența de antrenor, am fost secund în Serbia, dar mi se pare că sistemul nu e sănătos și nu am înclinație să lucrez aici. Am iubire, dar iubirea scade când trebuie să intri undeva și nu vrei să faci ceva, să zic”, a spus sârbul. Întrebat dacă simte la fel și pentru fotbalul românesc, Martinovic a negat: „Nu, nu, eu când am jucat nu am avut așa experiență”, au fost cuvintele fostului jucător de la FCSB.

Martinovic, despre campionatul românesc

Novak, câștigător al Ligii 1 cu FCSB în sezonul 2012/13, încă își urmărește fosta echipa la care a fost fundaș central, dar și campionatul românesc. „Urmăresc puțin FCSB. Am urmărit până la penultima etapă, când FCSB nu a mai putut lua campionatul. Mi se pare că CFR a meritat (n.r. să câștige campionatul), din ce am văzut eu în ultimul an”, a precizat Martinovic.