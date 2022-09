Alexandru Borceanu s-a accidentat doar de două ori în cariera sa, iar acum, invitat de moderatorul Mihai Mironică în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport, fostul campion cu FCSB a apărut cu mâna în ghips.

Motivul pentru care Bourceanu și-a fracturat mâna

„Am fost la un turneu de minifotbal și imediat după ce a început turneul am reușit s-o fracturez. Am mai avut două accidentări care au implicat o fractură, dar, probabil că ăsta e și motivul pentru care m-am lăsat, să nu mă mai accidentez.

Se pare că și după ce m-am lăsat nu am reușit să mă țin de promisiunea făcută de mine. Cred că voi reveni în 12 săptămâni, dar aș vrea să joc în 10.

Un tip pe care l-am cunoscut ieri, nu era român, m-a întrebat cum m-am accidentat: la fotbal. Mi-a zis 'un mod foarte frumos de a te accidenta'.”, au fost cuvintele lui Alexandru Bourceanu.

Cariera lui Alexandru Bourceanu

Bourceanu și-a făcut junioratul la Dunărea Galați, iar în 2008 a ajuns la Oțelul Galați. După un singur an petrecut acolo, fotbalistul a fost transferat la Timișoara, iar în 2011 Steaua București a plătit 750.000 de euro pe el.

După câteva sezoane petrecute pentru roș-albaștri, Bourceanu a bifat 176 de apariții, a înscris patru goluri și a pasat decisiv în 30 de situații.

În străinătate, campionul de trei ori al României a a evoluat pentru Trabzonspor și Arsenal Tula. În 2019, s-a retras la SCM Gloria Buzău.