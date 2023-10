Fostul selecționer a fost invitatul de marcă al lui Cătălin Oprișan în a doua ediție a emisiunii Arena SPORT.RO, după ce prima emisiune l-a avut invitat pe Ciprian Marica. Victor Pițurcă și-a rememorat cariera și a vorbit despre cele mai importante momente pe care le-a trăit în fotbal.

Victor Pițurcă și ofertele care au primit „NU” din partea lui

Victor Pițurcă a fost întrebat și despre ofertele pe care le-a primit de-a lungul carierei de antrenor și a spus că și-a dorit mereu să antreneze doar echipe de top. Din aceste considerente, fostul selecționer a dezvăluit că a refuzat propuneri importante din punct de vedere financiar deoareca grupările care îl doreau se aflau la jumătatea clasamentului.

„Ascultă-mă. Eu în cariera mea nu am antrenat decât vreo trei-patru echipe. Echipele naționale, Steaua, Craiova și Al Ittihad afară. Doar echipe de top, care se luptă pentru campionat. Eu am avut oferte și din țară, multe echipe. Dar așa mi-am propus eu, să antrenez doar echipe de top, care trag la campionat.

Am avut și multe oferte din Golf. Cu salarii mari, 150 de mii pe lună, dar nu am mers. Erau în mijlocul clasamentului. Uite, Contra, Rădoi, antrenează echipe mici, dar trebuie să facă asta. Eu dacă nu am făcut-o până acum, nu o voi face nici de acum”, a declarat Victor Pițurcă la Arena SPORT.RO cu Cătălin Oprișan.

Steaua, Universitatea Craiova, FCSB, FC U Craiova și Al-Ittihad sunt echipele pe care le-a pregătit Victor Pițurcă în carieră. Tehnicianul a avut și trei mandate ca selecționer al naționalei României, iunie 1998 - decembrie 1999, decembrie 2004 - aprilie 2009, iunie 2011 - octombrie 2014, dar și unul ca selecționer la U21, iunie 1996 - mai 1998.