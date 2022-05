„Eșanu, un dement de portar! A dus echipa în această situație!” Ieșire nervoasă a unui fost conducător de la Dinamo

„Câinii” au retrogradat pentru prima dată în istoria de 74 de ani a clubului, după ce a pierdut în dublă manșă cu Universitatea Cluj. Meciul tur s-a încheiat 0-2 pentru clujeni, iar unul dintre golurile marcate de „șepcile roșii” a venit după o gafă a lui Eșanu, iar dinamoviștii aveau nevoie de trei goluri pentru a putea întoarce rezultatul.

U Cluj a deschis scorul însă, în minutul 17, după încă o gafă a portarului de 23 de ani, de care Tescan a profitat. Constantin Anghelache, fostul președinte al lui Dinamo, a răbufnit după rezultatul din Ștefan cel Mare.

Constantin Anghelache, atac dur la adresa lui Eșanu: „Un dement de portar!”



Fostul președinte nu l-a iertat pe goalkeeper pentru gafele făcute și a avut un derapaj la adresa lui Eșanu, jignindu-l.

„Eu vreau să spun precis. Din păcate, nu e o surpriză pentru mine. Am spus că Dinamo are cel mult 10% șanse să rămână în Liga 1. Am spus că va fi foarte ușor pentru U Cluj să stea baricadată în apărare și să dea un gol pe contraatac. Ceea ce a și făcut.

Eșanu, un dement de portar! A dus echipa în această situație, prin golul de la Cluj și golul de acum. Acum, Dinamo va intra în faliment! Echipa are această datorie la masa credală de 5,4 milioane de euro. Nu mai are cum să îndeplinească acel plan de restituire a datoriilor. A rămas fără veniturile din drepturile TV, nu mai are niciun jucător. Dinamo nu are absolut nimic. Nu are nici conducere.

Echipa se va destrăma. Ar fi și o rușine mai mare să joace un an în Liga 2 și să retrogradeze. Sunt echipe bune în Liga 2”, a declarat Constantin Anghelache pentru GSP.