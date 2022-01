„A început soția să întrebe unde sunt banii!” Narcis Răducan și-a dezvăluit salariul, după ce a fost acuzat că a falimentat Pandurii

La doar 48 de ore după ce Edi Iordănescu a fost numit oficial noul selecționer al României, Marian Condescu a publicat un document care datează din 2014, în urma căruia reiese că Gabriel Oprea l-ar fi numit politic în fucția de antrenor la Pandurii Târgu Jiu. Fostul președinte al gorjenilor îi acuză pe tehnician și pe Narcis Răducan că din cauza salariilor sale exorbitante, clubul gorjean ar fi ajuns în pragul falimentului.

Acuzat că avea un venit lunar de 32.060 de euro, Narcis Răducan a dezmințit această informație și a mărturisit că la Pandurii Târgu Jiu, când a ocupat funcția de președinte al clubului, a încasat 8.500 de euro pe lună.

Răducan: „M-a sunat acum 3 zile să-i zic lui Edi să renunțe la bani, că altfel îl va face praf în presă!”

„Cea mai mare problemă asta mi-a făcut-o. A început soția să spună unde este diferența de bani. Câștigam 30.000 de euro, îti dai seama!? Cât Tănase la FCSB. Am avut salariu 8.500 de euro. Nu este un salariu mic, dar este în concordanță cu performanța, am terminat pe locul 3, am jucat în cupele europene. E adevărat că existau multe bonusuri de performanță, multe le-am îndeplinit datorită lui Edi și echipei.

Bonusurile de performanță erau la sfârșit de sezon, eu nu luam prime de joc. Este exclus, probabil este vorba de lei, ci nu de euro. Problema nu a fost mare decât în discuțiile cu soția, că nu-i ieșea socoteala banilor.

Legat de Edi, e o prostie. El și-a dovenit valoarea în decursul timpului. A demonstrat asta pe acolo unde a fost. Cred că nu e nimic rău dacă politicienii pun o vorbă bună când faci cea mai mare performanță din istoria clubului.

Trebuie să vedem care este credibilitatea celui care declară. Adevărul este că așteptăm niște bani de aproape 6 ani, eu, împreună cu antrenorii, cu Grigoraș, care a făcut o treabă foarte bună. Suntem foarte mulți oameni cu datorie curentă de aproape 6 ani. Îmi luasem și adio de la acei bani. De aceea nu l-am deranjat niciodată pe domnul Condescu. Eu am vorbit și acum 3 zile cu dânsul. M-a sunat să îi zic lui Edi să renunțe la bani, că altfel îl va face praf în presă. I-am spus că nu este o abordare corectă, că omul acela a muncit pentru acei bani”, a declarat Narcis Răducan la digisport.

Cu Edi Iordănescu și Narcis Răducan la Pandurii, clubul gorjean a încheiat sezonul 2015-2016 pe locul 3 în Liga 1 și s-a calificat în preliminariile Europa League.