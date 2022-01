Narcis Răducan răspunde după ce a fost acuzat că a falimentat Pandurii cu Edi Iordănescu: „Acest infractor are 6 dosare”

La doar 48 de ore după ce Edi Iordănescu a fost numit oficial noul selecționer al României, Marian Condescu a publicat un document care datează din 2014, în urma căruia reiese că Gabriel Oprea l-ar fi numit politic în fucția de antrenor la Pandurii Târgu Jiu. Fostul președinte al gorjenilor îi acuză pe tehnician și pe Narcis Răducan că din cauza salariilor sale exorbitante, clubul gorjean ar fi ajuns în pragul falimentului.

Însă Răducan susține că nu ar fi încasat 32.060 de euro lunar, când activa la Pandurii, și îl acuză pe Marian Condescu că a pierdut total controlul financiar al clubului și că încearcă să plaseze vina pe altcineva. De asemenea, Narcis Răducan mărturisește că nu ar fi încasat niciodată acel salariu colosal de la Pandurii Târgu Jiu.

Răducan: „Sunt minciuni! Condescu îi amenință pe toți”

„Acest infractor are vreo 6 dosare. Condescu ne-a amenințat de mult că o să iasă el și o să de public aceste lucruri. Sunt minciuni. El vrea să își acopere și să pună în cârca noastră dezastrul financiar de la Pandurii din ultimii ani. Foarte mulți jucători l-au dat deja în judecată, iar Condescu îi amenință pe toți, așa cum ne-a amenințat și pe noi. El are o înfățișare peste câteva zile și nu stie cum să mai acopere din banii pierduți.

Nu am avut niciodată acel salariu imens. Se poate verifica. Mă vedeți să am case prin Spania sau prin alte țări? A vrut să îi facă rau și lui Edi prin aceste declarații și se pare că are acum o răfuială și cu Oprea. Nu din cauza lui Răducan sau Edi Iordănescu se îndreaptă Pandurii spre faliment. Mai bine vedeți ce prețuri are Condescu pe la restaurantul lui și ce bani cere el pe acolo. O să înțelegeți multe. Acest om este un infractor”, a declarat Narcis Răducan pentru prosport.

Cu Edi Iordănescu și Narcis Răducan la Pandurii, clubul gorjean a încheiat sezonul 2015-2016 pe locul 3 în Liga 1 și s-a calificat în preliminariile Europa League.