Sunt mulți jucători buni la FCSB. La ora actuală, FCSB are două echipe, jucători pe care îi poate folosi pe mai multe posturi” , a spus Viorel Hizo pentru Sport.ro .

Dennis Politic și-a exprimat bucuria după ce a debutat cu gol la FCSB. Intrat după pauză, Politic a reușit un gol spectaculos, când scorul era 0-0. A catapultat mingea în poarta ardelenilor cu un șut violent, din voleu, de la 25 de metri.

Dennis Politic, jucătorul lăudat de Viorel Hizo: "Nu se putea un început mai frumos!"

„Este, cred, cea mai frumoasă seară de până acum. Un moment extraordinar de frumos pentru mine. Mă bucur că am marcat, că am câștigat meciul și nu se putea un început mai frumos.



Am încercat să mă poziționez foarte bine în careu, la ciupercă, și mă bucur că mingea a venit la mine. Am spus înainte de meci că, dacă am o oportunitate, trag. Cum să descriu sentimentul de după gol? A fost unul senzațional, de vis, la care visezi de când ești copil, să vezi o arenă întreagă cum se bucură.



Sunt foarte fericit să fiu aici. Băieții m-au primit foarte bine.



Mă simt foarte bine, după cum am spus, sunt într-o continuă creștere, încerc să echilibrez musculatura, mă simt bine și, după cum s-a văzut și în seara asta, m-am descurcat bine.



Comportamentul meu din afara terenului nu s-a schimbat, sunt foarte profesionist, este și necesar. Cei din staff-ul FCSB au grijă de mine și sunt foarte fericit.



Nu vreau să fac nicio comparație, sunt foarte fericit să fiu aici. E un mediu bun să mă dezvolt, să cresc, mă bucur foarte tare că am înscris, că am câștigat, mă bucur foarte tare pentru Risto și abia aștept să mă alătur băieților”, a spus Dennis Politic după meci.