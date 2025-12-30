După ce a pus umărul la promovarea lui Real Oviedo, fostul atacant al lui Hermannstadt a fost cedat sub formă de împrumut la Cultural Leonesa, dar nu a jucat prea mult. Astfel, Paraschiv vrea să își întrerupă împrumutul și să își caute o nouă echipă.

Victor Angelescu: ”Sută la sută vor veni un atacant și un mijlocaș!”

Atacantul a ajuns așadar pe lista lui Rapid, dar și a lui Dinamo, însă Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că alb-roșii au pierdut cursa pentru semnătura lui Paraschiv.

Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele lui Rapid, a recunoscut că în momentul de față au loc mai multe negocieri cu anumiți jucători și speră că acestea se vor rezolva până la plecarea în cantonament.

Oficialul clubului bucureștean susține că în mod cert la Rapid vor ajunge cel puțin un mijlocaș și un atacant central. Totuși, întrebat dacă Daniel Paraschiv este atacantul ales de giuleșteni, Angelescu a refuzat să dea mai multe detalii și a transmis că în momentul în care se va ajunge la un acord, transferul va fi anunțat oficial.

”E o perioadă destul de aglomerată, suntem în anumite negocieri, sperăm ca până la începutul anului să rezolvăm măcar unul-două transferuri ca să poată să plece în cantonament cu echipa. Cam astea ar fi informațiile. În rest, așteptăm.

Un atacant, un mijlocaș, sută la sută, și vedem și alte poziții în funcție de cine va mai pleca. (n.r. Reporter: Ar fi o variantă cu Paraschiv?) Nu vreau să comentez individual, când vom ajunge la un consens cu cineva, vom anunța”, a spus Victor Angelescu pentru PRO TV și Sport.ro.

