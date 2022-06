Boris Keca, fost jucător cu aproape 100 de meciuri în Liga 1, care a fost legitimat pentru scurtă perioadă de timp la FCSB, la mijlocul anilor 2000, și care este acum un respectat antrenor la nivel juvenil în România, crede că Octavian Popescu (19 ani), mai are multe de demonstrat până să poată fi vândut pe suma cerută de patronul FCSB.

"În țările din fosta Iugoslavie nu o să iasă niciun patron sau președinte să spună că un jucător valorează 20 sau 50 de milioane de euro. Îi lasă în pace pe jucători, să joace. Nu iese nimeni la televizor să zică că un junior de 19 ani e valoare și va fi vândut pe 200 de milioane. Nu știu dacă îl afectează pe jucător, dar oamenii sunt lăsați să vadă singuri cine are valoare și cine nu. Cred că Tavi Popescu are calități foarte bune, dar nu e de 100 de milioane, nici de zece milioane nu e, părerea mea.

Valoarea e dată de ofertă, de cum joci, de unde joci, sunt mai mulți factori. Eu sper să reușescă să plece pe 20-30 de milioane de euro, ar fi bine pentru FCSB și pentru fotbalul românesc să se încaseze această sumă. Dar nu prea ajută nici că ultimii jucători transferați nu s-au impus. Dacă Man și Moruțan se impuneau în Turcia și Italia, era mai ușor pentru Tavi Popescu să se transfere. O problemă e și că FCSB nici nu joacă acum într-o competiție tare, în Champions League sau în Europa League. Dacă era jucătorul expus, să îl vadă lumea acolo, la un nivel ridicat, era altceva.

Jucătorul nu e testat la nivelul la care vrei să-l aduci, nu știi cum se adaptează Tavi Popescu în Spania, Italia, Anglia sau în Champions League. După sezonul în care a bătut pe Liverpool în grupele Champions League, Steaua Roșie i-a vândut pe Dejan Joveljici la Frankfurt cu 4 milioane de euro și pe Aleksa Terzici la Fiorentina cu 1.7 milioane de euro, ca idee. Nu poți să ceri 20 de milioane de euro pe un jucător care joacă doar în România și nici aici nu câștigă trofeele puse în joc.

Nu știu dacă problema e cu fizicul, că în România se promovează jucători mai scunzi și mai firavi, iar în Serbia sau Ungaria sunt mai înalți. Cred că problema e de mentalitate. Jucătorii români au talent, pleacă în străinătate, dar se întorc în șase luni. Renunță foarte ușor. Mie nu mi-a fost greu când am venit în România? Dar nu am renunțat și nu am vrut să mă întorc imediat acasă. Am vrut să mă impun, să progresez, să urc mai sus.

Nu înțeleg de ce să te mulțumești cu puțin, cu o sumă de bani, când poți să ajungi la cele mai mari cluburi, dacă joci bine în Italia sau Belgia, de exemplu. Nu poți să compari naționalele României și Serbiei. Serbia are 3-400 de jucători în campionate puternice. Ai de unde alege, pentru că joacă la cluburile lor. În ultimul sezon, Aleksandar Mitrovici a reușit 43 de goluri în Championship, despre care unii spun că e un campionat mai dificil decât Premier League, la anumite capitole. În comparație, câte goluri a dat George Pușcaș la Reading? ", a declarat Boris Keca pentru Sport.ro.

"Nu există ofertă concretă la ora asta pentru Tavi Popescu. Nu cred că Benfica are bani să-l cumpere. Eu cred că are și ceva din Neymar și chiar din Messi, pentru că ai văzut, când dă la poartă, are și noroc și e un jucător de geniu. Chiar o să-l dau cu 50 de milioane. Pe Man l-am dat cu 11 milioane. Poate cineva să-l vândă cu mai mult? Pe Chiricheș am luat 10 milioane și ei l-au dat cu 7. Pe Tavi n-am să pot să iau valoarea lui reală. Eu cred că valorează 100-150 de milioane. O să-l dau la jumătate de preț, cu 50 de milioane", a spus Gigi Becali.

Boris Keca (44 ani) s-a născut la Bihaț (Bosnia și Herțegovina), a fost junior la Borac Banja Luka (1991-1998) și a evoluat la Borac Banja Luka (1995-1996), BSK Banja Luka (1996-1998), Omladinac Banja Luka (1998-1999), FC Național București (1999-2003), FC Brașov (2003-2004), FCSB (2005), Pandurii Tg. Jiu (2005-2006), FC Argeș Pitești (2006-2007), Concordia Chiajna (2007-2008) și Voința Domnești (2008-2009). El deține licența B de antrenor și a pregătit echipe de juniori ale cluburilor Pro Luceafărul București, FC Dinamo 1948 (2018-2022) și CS Dinamo București (2021-prezent). Este căsătorit cu o româncă, deține cetățenia bosniacă, antrenează grupa 2007 de la CS Dinamo și are un băiat fotbalist.