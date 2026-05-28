La aproape 20 de ani de la una dintre cele mai intense duble din istoria fotbalului românesc, foștii jucători ai celor două rivale s-au reunit pentru un meci demonstrativ plin de nostalgie.

Înaintea partidei, în cadrul emisiunii dedicate partidei de pe VOYO, Vasile Maftei a vorbit despre impactul pe care acel sfert de finală l-a avut la nivel național. Dublu campion al României, cu Rapid și CFR Cluj, fostul fundaș a rememorat atmosfera unică din acea perioadă.

„Chiar dacă au trecut 20 de ani, parcă emoțiile sunt aceleași. Nu știu când au trecut anii aceștia, dar ne bucurăm că ne putem revedea și ne putem aduce aminte de perioada foarte bună a fotbalului românesc. Cred că vom rămâne în istorie ca două echipe românești care s-au luptat într-un sfert de Cupă Europeană.

Ne bucurăm că lumea nu a uitat de acea performanță și încercăm să aducem bucurie celor nostalgici”, a spus Vasile Maftei pentru PRO TV și Sport.ro.

Vasile Maftei a numit cea mai frumoasă amintire din sfertul UEFAnstastic: „Ceva de neimaginat”

Fostul fundaș a numit și cea mai puternică amintire legată de acea dublă istorică, dincolo de meciurile propriu-zise.

„Faptul că toată săptămâna premergătoare turului, toată lumea vorbea despre această dublă și despre importanța ei. Asta mi-a rămas foarte puternic în minte. Nu era ușor ca la orice colț de stradă să se vorbească despre asta. Era ceva incredibil. Ceva de neimaginat”, a mai declarat Maftei.

Vasile Maftei și-a agățat ghetele în cui în anul 2018 după 463 de partide oficiale înregistrate. Pentru trupa din Giulești a bifat 231 de meciuri, a înscris nouă goluri și a livrat o pasă decisivă.

În 2006, Steaua elimina Rapidul în sferturile Cupei UEFA, după 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul stadion „Lia Manoliu”.