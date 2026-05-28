Liga de Tineret s-a încheiat, cu Farul Constanța devenită din nou campioană, iar Federația Română de Fotbal a publicat pe site-ul oficial un material dedicat golgheterilor competiției.

Cum arată topul golgheterilor din Liga de Tineret

Mario Alexandru Iordan (Steaua București) – 22 goluri

Toth Pal (AFK Csikszereda) / Eric Somandru (Farul Constanța) – 15 goluri

Darius Țelină (Viitorul Cluj) / Matei Berchez (Farul Constanța) / Alexandru Bota (Universitatea Cluj / FC Botoșani) – 14 goluri

”Mario Alexandru Iordan, atacantul celor de la Steaua București, a avut parte de o parte secundă a sezonului în care a reușit să marcheze de nu mai puțin de 11 ori și să ajungă astfel în fruntea clasamentului celor mai buni marcatori ai Ligii de Tineret din această stagiune!”, a precizat FRF.

ACS Sport Team: Nicolae Adrian Iordache, Florin Săfțoiu (ambii 9 goluri)

AFK Csikszereda: Toth Pal (15 goluri)

CFC Argeș: Adriano Manole (10 goluri)

CFR Cluj: Vlad Oarga (8 goluri)

Concordia Chiajna: Luca Tioreanu (8 goluri)

CS Dinamo București: Alexandru Iosofache (9 goluri)

Daco-Getica București: Luis Marchidianu, Robert Cubițchi (ambii 3 goluri)

Farul Constanța: Eric Somandru (15 goluri)

FC Bacău: Tudor Axinte (10 goluri)

FC Botoșani: Denis Ștefan (9 goluri)

FC Voluntari: David Ciupitu (10 goluri)

FCSB: Alin Crihană, Luca Vasile (ambii 7 goluri)

Kids Tâmpa Brașov: Vasile Dan (9 goluri)

LPS Buzău: Radu Marian (7 goluri)

Petrolul: Robert Coman, Rareș Leescu (ambii 4 goluri)

Politehnica Iași: Marcos Sacara (9 goluri)

Politehnica Timișoara: Angelo Radu (10 goluri)

Rapid: Cristian Grancea (11 goluri)

Sepsi OSK: Ianis Spînu, Cristian Galaju (ambii 7 goluri)

Steaua București: Mario Alexandru Iordan (22 goluri)

Universitatea Cluj: Alexandru Bota (14 goluri)

Universitatea Craiova: Ianys Man (12 goluri)

UTA Arad: Denis Țăroi (10 goluri)

Viitorul Cluj: Darius Țelină (14 goluri)

28 mai, ziua în care Dinamo a bătut Steaua cu 7-0 în Ghencea!

Pe 28 mai 2000, în Cupa Ligii, competiție desființată în urmă cu câțiva ani, Dinamo a învins marea rivală Steaua cu 7-0 chiar în Ghencea.

A fost cea mai mare diferență de scor din ”Eternul derby” al fotbalului românesc.

Faptul că Steaua - Dinamo 0-7 din Cupa Ligii este un meci oficial a fost subliniat inclusiv de cel mai bun statistician al fotbalului din România, Răzvan Toma, fost președinte al Comisiei de Istorie și Statistică a Federației Române de Fotbal.

Marius Niculae a marcat atunci două goluri și a dat și pasa decisivă la reușita lui Giani Kiriță.

A fost meciul de debut la Steaua al tânărului pe atunci Mirel Rădoi.