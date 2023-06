"Una dintre cele mai frumoase înfrângeri". Reacția incendiară a lui Ovidiu Burcă după promovarea lui Dinamo în Superliga

Dinamo, care revine în eşalonul de elită după un an, îşi datorează promovarea datorită victoriei din tur, cu 6-1, luni, pe Arena Naţională.

FC Argeş, care în sezonul precedent a evoluat în play-off, a retrogradat în anul în care va împlini 70 de ani de existenţă (6 august).

Primele declarații ale lui Ovidiu Burcă după promovarea lui Dinamo



"Una dintre cele mai frumoase înfrângeri din viața mea. Cel mai important că nu am renunțat niciodată, așa cum a fost pe întreg sezonul. Cel mai important este că băieții nu au cedat nicio clipă. Suntem aici datorită lor, a suporterilor. Băieții ăștia sunt fantastici, cum i-am găsit și cum am terminat. A fost o excursie incredibilă. Atunci când este atât de greu și reușești așa ceva, bucuria este imensă. Sunt fericit pentru ei (n.r. - pentru suporteri), pentru că au venit la stadion, au plecat dezamăgiți, s-au întors, au susținut echipa financiar. A fost ceva în adâncul sufletului nostru care ne-a făcut să credem că se poate. Au fost meciuri fantastice, au fost meciuri mai grele, dar mereu am crezut.

Începutul primei reprize și începutul celei de-a doua repriză au fost dificile. Mă felicit și pe mine! Și eu am trecut prin multe ca să ajung aici. Sunt foarte mâhnit de ceea ce s-a întâmplat zilele trecute, atitudinea celor de la FC Argeș a fost total lipsită de fair-play. E greu când pierzi, dar nu poți să fi înfrânt. Au încercat să facă un joc murdar, dar mă bucur că până la urmă s-a făcut dreptate.

Cariera mea de jucător nu a fost una la cel mai înalt nivel. Am spus întotdeauna că m-am făcut fotbalist ca să-mi îndeplinesc visul de a deveni antrenor. Lucrurile sunt total schimbate, avem niște oameni care ne-au oferit liniște. O să sărbătorim trei zile și trei nopți, apoi o să ne apucăm de treabă, pentru că greul d-abia acum începe", a declarat Ovidiu Burcă la finalul partidei de la Mioveni.



