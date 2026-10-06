Florin Prunea, discurs fără menajamente după România - Suedia 0-1: „Suntem Andorra să jucăm fără obiectiv?”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Florin Prunea, discurs fără menajamente după România - Suedia 0-1

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

La scurt timp după fluierul final din România - Suedia 0-1, Florin Prunea a transmis că Gică Hagi s-a lovit, abia acum, de realitatea fotbalului românesc. Fostul portar a expus că „tricolorii” nu au șanse mai mari de 30% de calificarea la EURO, în condițiile în care adversarii pe care îi va întâlni echipa națională vor fi mai valoroși.

„Nu avem șanse mai mari de 30% la calificare la EURO. Dacă nu vom avea conjunctură favorabilă și vom prinde echipe puternice, calificarea la Campionatul European este un obiectiv greu de îndeplinit. Cum adică să nu-i punem obiectiv? (n.r. – lui Gică Hagi) Suntem Andorra să jucăm fără obiectiv? Sunt cele mai slabe rezultate. Trebuie să ai rezultate imediat, nu îți dă nimeni timp. Cum adică 4 meciuri 4 înfrângeri? 13 goluri primite? În preliminarii la EURO vom întâlni adversari de 2 ori mai puternici.

Gică Hagi abia acum s-a lovit de realitatea fotbalului românesc. El era la Constanța, la echipa lui de club, și își făcea treaba acolo. Acum s-a lovit de realitate. A stat cu ei zi de zi, el abia acum i-a cunoscut mai bine și și-a dat seama că unii au fost umflați. Eu zic că va lua niște decizii. Trebuie să pună ceva în loc, dar nu văd ce poate pune. Tot cu băieții ăștia trebuie să meargă pentru că nu vine nimic din urmă. Asta este vestea cea mai proastă”, a declarat Florin Prunea, potrivit Digi Sport.