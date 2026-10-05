România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională.România va încheia această acțiune pe teren propriu, cu Suedia, partidă la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de spectatori, chiar dacă rezultatele nu au fost de partea ”tricolorilor”: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Florin Prunea, fostul mare internațional, a prefațat partida și a ales portarul pe care Gică Hagi (61 de ani) ar trebui să-l titularizeze pentru această partidă.

Chiar dacă a încasat șase goluri din partea Poloniei în partida precedentă, Prunea crede că selecționerul ar trebui să meargă în continuare pe mâna lui Otto Hindrich (24 de ani), titularul de la Legia Varșovia.

Florin Prunea: ”Hindrich trebuie să fie titular”

„Am luat șase goluri, dar Hindrich nu are nicio vină. Eu cred că el trebuie să fie titular, pentru că a mai scos vreo două mingi, deci luam mai multe fără el. Este în formă bună Otto.

E normal că va mai veni și momentul lui Ionuț Radu, dar acum omul nostru e Hindrich, e bun și merită mai mult. Acum toți sunt dărâmați, sunt băieți tineri, au carieră și trebuie să meargă înainte.

La noi, dacă nu faci față presiunii, nu ai ce să cauți. Sfaturi nu trebuie să-i dau lui Hindrich, joacă unde joacă și sper să se facă acel transfer spre Germania.

Legat de Hagi, nu ai ce să faci, dar eu sunt convins că sunt oameni care îl critică și îl critică în mod constructiv, ceea ce este bine. Sunt unii care exagerează și nu înțeleg cine este Hagi, un personaj mare pentru România. Diseară îl va aclama tot stadionul!”, a spus Florin Prunea, potrivit GSP.ro.

Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu

Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu Mijlocași : Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).