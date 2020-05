"Nu-i de acceptat cum i-am blagoslovit!" Reactia lui Cornel Dinu dupa aparitia filmuletului in care ii injura pe fostii jucatori de la Dinamo! Ce a spus

Din articol Cuvintele adresate de Cornel Dinu la adresa fostilor jucatori de la Dinamo

Cornel Dinu a oferit prima reactia dupa derapajul la adresa fostilor jucatori de la Dinamo.

Cornel Dinu a aparut intr-o filmare in care foloseste un limbaj vulgar la adresa lui Gigi Multescu, Ioan Andone si Dumitru Moraru. Fostul mare jucator si antrenor al lui Dinamo a fost surprins intr-o ipostaza deloc placuta in care a fost filmat. Acesta se afla la masa alaturi de Miodrag Belodedici, dar si de alti oameni ai fotbalului in momentul in care ii injura pe fostii jucatori de la Dinamo.

Dupa acest episod, Cornel Dinu a scris un editorial in care isi explica acele gesturi si acel limbaj in stilul sau caracteristic.

"Am vrut sa fim ingeri, nu suntem, insa, decat oameni. Cu virtuti, dar si pacate. Primul pas spre Mantuire este sa (ne) recunoastem.. Da, e urat sa injuri, pentru oricine, in primul rand nu e crestineste. Dar prin ce face si cum se comporta, respecta si se supune omenirea moralei crestine?. In fata ipocriziei, recunoesc, imi mai pierd cumpatul vorbei, aruncand, ca orice nascut in zodia Leului, si fulgere de exprimare.

Imi trebuia marsavia filmarii si turnatoriei de la ziua de nastere a fratelui meu de post si ceva sange strabun, Miodrag Belodedici. Amanuntul ca a fost o aniversare privata si ca ar mai exista respect pentru o astfel de intimitate, daca l-as invoca, ar fi o curata nebunie. Nu-mi inchipuiam ca voi rastignit chiar asa.

Nu-i de acceptat cum i-am blagoslovit, dar cand am fost eu lovit pe nedrept ca sa n-am replica? Doar putini slujitori acum de taste alniti pe la tample ma pot judeca. Din pacate sunt din ce in ce mai multi in viata de zi cu zi. Cand educatia se pierde neaparata si impusa de lege si reguli. Ca acum la noi, injuratura pare doar o forma de atragere a atentiei. Cine crede ca dictatura izbanzii se face din fagurele vorbei se insala amarnic", a reactionat Cornel Dinu in editorialul scris pentru Fanatik.

"Imi bag p*** in fata ta si a lui Multescu. Ala, cel putin, Moraru ala e un alcoolic, la nivelul astuia care cumpara Dinamo, Andone. Baga-mi-as p*** in parlitii ma-tii, fotbalistii p**** ati fost. Sa moara mama daca nu. Niste idioti, oi ratacite, prosti ca noaptea. Au fost fotbalisti, fotbalisti instinctuali, dar cu creierul...", spune Dinu pe filmarea socanta aparuta pe Facebook.