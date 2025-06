Narcis Răducan și își asumă un nou rol: cel de profesor. După o carieră amplă în fotbal, în care a fost jucător, antrenor, manager și analist TV, fostul mijlocaș a anunțat că este pregătit să predea.



Narcis Răducan devine profesor!



Narcis nu s-a limitat niciodată la un singur rol. Deși cariera sa de jucător l-a dus la echipe precum Steaua, Național, Rapid sau Ceahlăul, după retragere a continuat să exploreze fotbalul din toate unghiurile.

A fost director sportiv la Unirea Urziceni și Steaua, președinte la Oțelul, Astra sau ASA Târgu Mureș și a trecut și prin studiourile TV ca analist.



Pe lângă cariera practică, Răducan a fost mereu atras și de latura teoretică a fenomenului. A urmat licențe, masterate, chiar și un doctorat. Acum, țintește și mai sus.



“Mă simt împlinit. În curând voi deveni profesor. Mă simt bine pentru că știu prin ce am trecut. A fost destul de dificil și pare că se închide un cerc academic. Am și practicat fotbalul, antrenez prin prisma copiilor, am fost și sunt manager, am și lucrat în presă, la televizor, am și scris, iar acum o să și predau. Am făcut ce mi-a plăcut toată viața și am vrut să văd fotbalul din mai multe unghiuri. E important să atingi și celelalte segmente ca să înțelegi mai bine fenomenul. Doar arbitru n-am fost. În rest, le-am făcut pe toate.



Am licența A de antrenor. Se cerea inițial pentru licența de director sportiv. Și în plus, am vrut să înțeleg și antrenorii. Ca director sportiv sau ca președinte, e foarte important să înțelegi cum gândește antrenorul. Trebuie să dublezi tot timpul cu școala, oricât ai fost de mare în fotbal.



Am avut o generație frumoasă la cursurile de antrenor, cu Măldărășanu, Șumudică, Răzvan Lucescu, toți antrenori buni. E un domeniu în care îți trebuie participare la cursuri. Și acum 10-15 ani, dacă voiai să înveți, învățai. Poți să înveți oriunde. Mănâncă tu cartea aia și crede-mă că ai ce să înveți o grămadă.



Toți marii antrenori români au făcut cursurile în țară. Am continuat să fac și licențe și masterate și doctorat. Acum mă gândesc ce urmează după doctorat. Mă gândesc să fac niște cursuri de inteligență artificială. Vreau să trec la alte lucruri. Este plăcut când intri într-un ritm de a face lucruri noi. Nu te mai oprești niciodată.”, a spus Narcis Răducan la Sport Total FM.