Actualul interimar de la FCSB a studiat la școala de antrenori de la Chișinău, care este condusă de fostul atacant de la Oțelul Galați, Dănuț Oprea. Mihai Pintilii nu este singurul care a studiat în Chișinău.

Dan Alexa, Ianis Zicu și Cristi Săpunaru au urmat aceleași cursuri, care sunt mult mai grele și mai scumpe față de cele din România, după cum a dezvăluit chiar Dănuț Oprea.

Mihai Pintilii, 'elev silitor' la școala de antrenori

„Mihai Pintilii are licența B, luată aici. Licența e recunoscută în toate cele 55 de asociații, deci nu văd nicio problemă. Fiecare are dreptul să se școlarizeze în orice asociație afiliată UEFA, cu condiția să știe limba cursului. La noi este română și rusă.

Este și mai lung și mai scump și mai greu cursul. Pintilii este un elev bun. Am avut poate și fler puțin pentru că selecția am reușit să o fac, nu prea m-am înșelat cu ei, sunt băieți muncitori. E vorba de licența PRO Dan Alexa, a terminat tot aici. Licența A Croitoru, Iosif, Zicu, nu vreau să uit pe nimeni, Rober Ilyes, Romeo Surdu. Săpunaru la B, Herea la B.

Anul trecut am avut și doi ucraineni care au terminat licența. Am avut solicitări din Portugalia, din Germania, am avut studenți români care sunt stabiliți în Germania”, a dezvăluit Dănuț Oprea pentru PRO TV și www.sport.ro.

Se anunță spectacol la Moldova - România

10.000 de fani sunt așteptați la meciul amical dintre Moldova și România ce se joacă duminică de la 20:30 și se vede în direct pe PRO Arena și VOYO.ro.

„Este un meci mare pentru noi, este un meci pentru istorie, este un meci în care vrem să ne măsurăm forțele. Eu cred că vom avea un stadion plin pentru că nu joci în fiecare zi cu România și cred că va fi o atmosferă foarte plăcută”, a adăugat fostul fotbalist.