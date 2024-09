Mai mult de jumătate dintre aceștia au stat în Peluza Sud, ocupată în mod tradițional de galeria Stelei.

Banner cu mesaj acid din partea Roosters 2005

Ultrașii au stat în secțiunea de sus a peluzei în semn de protest. Ei sunt furioși pentru situația clubului, care nu poate promova pentru că MApN întârzie să găsescă o soluție de patru ani de zile, pentru a putea obține licența pentru Liga 1. După ce i-au urat "de dulce" rivalului Gigi Becali, aceștia i-au luat la rând pe Adrian Mititelu, FRF, premierul Marcel Ciolacu, cel care a forțat clubul să primească FCSB în Ghencea ("Nu mai există lege și nici dreptate, de când ciobanu-i șef peste ambele palate" - GLAS), PSD, Jandarmeria și Poliția.

Într-un final, brigada Roosters 2005 a afișat un banner pe care scria "Dacă cineva ne invadează țara, Armata își face datoria. Se strâng în birouri să le stabileacă chiria". Deși nu este explicit, cel mai probabil mesajul reproșează conducerii MApN că nu a luptat mai mult împotriva presiunii politice, pentru a nu permite dușmanului existențial al clubului, FCSB, să evolueze pe noua arenă din Ghencea.

Peluza Sud Steaua este considerată una dintre cele mai puternice grupări ultras din România. A apărut în sezonul 2002-2003, când facțiunea Vacarm s-a mutat din Peluza Nord, după ce a refuzat să-l mai considere pe Gigi Becali drept omul providențial pentru existența clubului și pentru galerie, fiind un motiv de mândrie că se autofinanțează pentru coregrafii și deplasări. În mod tradițional, fanii Stelei sunt înfrățiți cu galeriile celor de la UTA Arad, Corvinul Hunedoara și ȚSKA Sofia.

"Nu putem să defilăm noi în campionat doar că ne cheamă Steaua"

Antrenorul Daniel Oprița este și el nemulțumit de lotul avut la dispoziție. "Nu vreau să găsesc alibiuri, pentru că am auzit după meciul de la Dumbrăvița că eu caut alibiuri. Dar nu suntem un lot, nici numeric, nici valoric... Dacă prindem play-off-ul, va fi bine. Până acum suntem în grafic.

Și astăzi am avut pe bancă doi jucători accidentați, ca să fim 20 pe foaie. Au fost acolo doi jucători pe care nu puteam să mă bazez. La fel s-a întâmplat și la Dumbrăvița. Asta e situația. Eu nu mă plâng, dar am spus că pretențiile sunt mai mari decât ce putem la momentul actual. Ăsta e materialul pe care îl am, cu ăsta trebuie să mergem mai departe.

Nu putem să defilăm noi în campionat doar pentru că ne cheamă Steaua. Văd că nu se sperie nimeni doar de nume. Asta încerc să spun, știu că se dorește să ocupăm doar locul 1, pentru că suntem Steaua. Știu și eu asta, pentru că am jucat la o echipă care se bate la campionate și știu ce înseamnă. Dar nu joacă doar numele. Dacă vine Steaua nu se întâmplă să nu se mai prezinte cei de la Dumbrăvița. Joacă cu mai mare ambiție", a declarat Daniel Oprița.

Foto - Gabriel Chirea