ULTIMA ORA: Reactia CSA Steaua la anuntul ca ar putea bate palma cu Becali pentru 3.000.000 euro! Ce spun sefii Clubului Armatei dupa ce Dragomir s-a propus negociator

CSA Steaua a emis un comunicat cu privire la posibila impacare cu FCSB.

Dupa ce Dumitru Dragomir a declarat ca se ofera se negocieze o impacare intre Gigi Becali si CSA Steaua, cei de la Clubul Sportiv al Armatei au emis un comunicat in care tin sa clarifice lucrurile.

"Ca urmare a aparitiei in spatiul public a unor declaratii privind posibilitatea unor asa-zise negocieri intre Clubul Sportiv al Armatei "Steaua Bucuresti" si reprezentanti ai clubului de fotbal FCSB, pe tema dreptului de folosinta al marcii "Steaua Bucuresti", biroul de presa al CSA "Steaua Bucuresti" este imputernicit sa faca urmatoarele precizari:

Conducerea CSA "Steaua Bucuresti" nu a fost solicitata pentru consultari pe subiectul marcii ori palmaresului sportiv al echipei "Steaua Bucuresti".

Reiteram pozitia, exprimata in repetate randuri, ca evolutia demersurilor legate de valorifcarea marcii "Steaua Bucuresti", nu este dictata de decizii arbitrare, ci de stricta aplicare, cu buna credinta, a legii, in urma deciziei definitive a ICCJ in acest caz, care a creat obligatii legale ce nu pot fi ignorate sau amanate.

Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" Bucuresti ramane consecvent proiectelor sale si ii asigura pe suporterii stelisti ca va duce mai departe istoria de zeci de ani scrisa de generatii intregi de sportivi si ca, prin demersurile sale, va continua traditia fotbalistica ros-albastra", este comunicatul emis de catre cei de la CSA Steaua.

Dumitru Dragomir: "Ma bag eu negociator!"

Dumitru Dragomir a declarat ca ar fi dispus sa negocieze o impacare CSA-FCSB si a spus care ar fi conditia.

"Ma bag eu acum negociator. Gigi Becali platea acum 3 milioane de euro Stelei pentru brand, nume si palmares. Dar are orgoliu, orgoliul asta iti mananca sanatatea, viata. Daca nu il fac eu pe Gigi sa dea 3 milioane sa nu imi ziceti mie Mitica Dragomir", a spus Dragomir la Realitatea TV.