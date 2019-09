Se apropie momentul mult asteptat: Manea ar putea juca in Cupa pentru FCSB! Motivul pentru care nu a evoluat pana acum: "Cu el s-a schimbat putin tactica!"

FCSB va juca joi in 16-imile Cupei Romaniei contra lui Metaloglobus.

Cristi Manea ar putea debuta in sfarsit pentru FCSB. Venit de trei saptamani la FCSB, Manea nu a jucat inca niciun minut pentru noua echipa.

Narcis Raducan, directorul sportiv la FCSB, spune ca momentul mult asteptat s-ar putea produce in Cupa Romaniei. Manea si-a intarziat aparitia pentru ca nu ar fi fost pregatit 100% din punct de vedere fizic.

"E o posiblitate ca Manea sa debuteze in Cupa. Antrenorul va decide. Cu el s-a schimbat putin tactica in ceea ce priveste introducerea unui jucator in sistem. A fost mai intelept sa fie pregatit 100% pentru a da randament maxim si pentru a fi in vizorul echipei nationale. Ne-a ajutat pana acum si ca pe postul sau este un jucator care si-a facut bine treaba, Cretu", a declarat Narcis Raducan la ProX.